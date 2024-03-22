Алина Гросу показала новые фото со свадьбы и намекнула, что вышла замуж за известного россиянина

Украинская певица Алина Гросу продолжает интриговать поклонников, кто стал ее вторым мужем.

На странице в Instagram исполнительница разместила новые фото со своей свадьбы на побережье океана. И впервые артистка показала своего избранника не со спины, а лицом к камере. Впрочем, по-прежнему личность второго мужа Гросу все еще скрывает. А на свежих снимках его лицо Алина закрыла белым сердечком.

Вместе с тем, звезда несколько удовлетворила любопытство поклонников и намекнула, кто бы мог стать ее новым мужем. Многие из фанатов предполагали, что Гросу вышла замуж за российского актера Романа Полянского, с которым встречалась до начала полномасштабной войны.

Алина Гросу и Роман Полянский / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу показала новые фото со свадьбы / Фото: instagram.com/alina_grosu

В Instagram Алина практически подтвердила эти догадки поклонников:

"Были разные периоды в моей жизни. И грусть, и радость. В последнее время мне много пишут об одном человеке… Он действительно является радостью в моей жизни", — загадочно ответила Гросу.

Алина Гросу показала новые фото со свадьбы / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу показала новые фото со свадьбы / Фото: instagram.com/alina_grosu

Отметим, что мужчина со свадебных фото, которого артистка так тщательно скрывает за смайликами, действительно похож на Полянского. Согласно "расследованию" фанов, по телосложению, волосам, росту, даже ногтям и форме ушных раковин это "100% Полянский".

Фаны уверены, что мужчина на фото — Роман Полянский / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу и Роман Полянский / Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, что отношения с российским актером Романом Полянским Алина Гросу рассекретила в начале марта 2021 года. Тогда они впервые появились на светском мероприятии в Киеве. Но с началом полномасштабной войны Полянский никоим образом не выразил свою позицию и не осудил действия Путина, а Гросу начала активно волонтерить и прекратила постить общие фото с актером. А друг семьи Гросу Павел Зибров говорил, что в начале российского вторжения Гросу с Полянским находились на западе Украины и что у Романа проукраинская позиция.

В начале ноября 2022 года Полянский неожиданно появился на премьере фильма в России. Вместе со своей дочерью от предыдущего брака он позировал на красной дорожке в Москве. После этого, в феврале 2023 Алина Гросу откровенно призналась, что больше не находится в отношениях. Вполне возможно, что Роман Полянский нашел способ помириться с Алиной Гросу и их отношения вышли на новый уровень.

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