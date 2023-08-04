Алина Гросу показала редкие фото со своим отцом, на которого очень похожа

Украинская певица Алина Гросу показала редкие фото со своим отцом Михаилом Михайловичем.

Сегодня, 4 августа, отец артистки отмечает день рождения. По этому случаю Гросу у себя в Instagram поделилась с поклонниками фотографиями, на которых изображена с родным человеком. Среди кадров есть и архивные, где Алина предстает в школьном возрасте:

"Я благодарна отцу абсолютно за все! За его поддержку, воспитание, советы, за то, что он у меня есть. С ним, как за каменной стеной. Он из тех мужчин, с которыми не страшно ничто, на него всегда можно положиться. Папа, я тебя люблю! И хочу пожелать только оставаться таким, как ты есть! А еще здоровья, долголетия, настоящего мужского счастья и сил. Я знаю, что у меня есть ты и мне спокойнее на душе от этого", – написала в фотоблоге Гросу.

Алина Гросу с отцом / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу с отцом / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу с отцом / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу с отцом / Фото: instagram.com/alina_grosu

Также в столь важную для певицы дату она выпустила лирическую композицию "Батьки", которую посвятила всем украинским папам и мамам:

Алина Гросу с родителями / Фото: instagram.com/alina_grosu

"В мире есть очень много песен о любви, но нет о большой любви к родителям. Этой песней я очень хочу поддержать всех, кто потерял родных и тех, кого вынужденно разделило расстояние. Хочу подтолкнуть каждого слушателя еще больше ценить семью и не бояться говорить самым близким, как они их любят", – прокомментировала премьеру Алина.

Композицию Гросу записывала на известной американской студии, где в свое время хиты создавали многие мировые артисты. Как известно, сейчас исполнительница находится в США, где учится в одном из университетов.

Вместе с треком, артистка выпустила лирик-видео, которое снимала на IPhone.

Напомним, недавно Алина Гросу поделилась, что случайно в США выиграла немалую сумму в лотерее. Артистка рассказала, как это произошло.

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