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Алина Гросу показала редкие фото со своим отцом, на которого очень похожа

Алина Гросу показала редкие фото со своим отцом, на которого очень похожа

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
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Алина Гросу показала редкие фото со своим отцом, на которого очень похожа

Алина Гросу с отцом / Фото: instagram.com/alina_grosu

Родной человек артистки празднует день рождения.

Украинская певица Алина Гросу показала редкие фото со своим отцом Михаилом Михайловичем.

Сегодня, 4 августа, отец артистки отмечает день рождения. По этому случаю Гросу у себя в Instagram поделилась с поклонниками фотографиями, на которых изображена с родным человеком. Среди кадров есть и архивные, где Алина предстает в школьном возрасте:

"Я благодарна отцу абсолютно за все! За его поддержку, воспитание, советы, за то, что он у меня есть. С ним, как за каменной стеной. Он из тех мужчин, с которыми не страшно ничто, на него всегда можно положиться. Папа, я тебя люблю! И хочу пожелать только оставаться таким, как ты есть! А еще здоровья, долголетия, настоящего мужского счастья и сил. Я знаю, что у меня есть ты и мне спокойнее на душе от этого", – написала в фотоблоге Гросу.

Алина Гросу с отцом / © instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу с отцом / Фото: instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу с отцом / © instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу с отцом / Фото: instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу с отцом / © instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу с отцом / Фото: instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу с отцом / © instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу с отцом / Фото: instagram.com/alina_grosu

Также в столь важную для певицы дату она выпустила лирическую композицию "Батьки", которую посвятила всем украинским папам и мамам:

Алина Гросу с родителями / © instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу с родителями / Фото: instagram.com/alina_grosu

"В мире есть очень много песен о любви, но нет о большой любви к родителям. Этой песней я очень хочу поддержать всех, кто потерял родных и тех, кого вынужденно разделило расстояние. Хочу подтолкнуть каждого слушателя еще больше ценить семью и не бояться говорить самым близким, как они их любят", – прокомментировала премьеру Алина.

Композицию Гросу записывала на известной американской студии, где в свое время хиты создавали многие мировые артисты. Как известно, сейчас исполнительница находится в США, где учится в одном из университетов.

Вместе с треком, артистка выпустила лирик-видео, которое снимала на IPhone.

Напомним, недавно Алина Гросу поделилась, что случайно в США выиграла немалую сумму в лотерее. Артистка рассказала, как это произошло.

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Дата публикации
Просмотры
1039
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