Алина Гросу показала редкое фото со своей мамой: "Словно две сестренки"

Алина Гросу показала редкое фото со своей мамой: "Словно две сестренки"

Недавно мама певицы праздновала день рождения.

Украинская певица Алина Гросу сообщила о празднике в ее семье.

К слову, 18 декабря мама исполнительницы Анна Андреевна праздновала день рождения. По этому случаю артистка решила поздравить родного человека. Звезда на своей странице в Instagram опубликовала редкое фото, на котором изображена с мамой. Также Алина трогательно поздравила Анну Андреевну.

Алина Гросу с мамой / instagram.com/alina_grosu

"Ценю, беспокоюсь и дорожу всей душой! Хочу пожелать крепкого здоровья, вдохновения, сил, спокойствия и настоящего женского счастья. Все остальное мы всей семьей для тебя всегда организуем. И пусть будут в жизни исключительно приятные сюрпризы!" – поздравила маму певица.

Фанаты звезды также присоединились к поздравлениям. Они написали в комментариях немало приятных слов Анне Андреевне. Кроме того, поклонники звезды заметили, что Алина очень похожа на свою маму. Они отметили, что они "словно две сестренки".

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