Алина Гросу засветила своего нового парня в романтическом клипе

Певица Алина Гросу порадовала поклонников выпуском новой лирической композиции "Сумую".

Вместе с премьерой песни артистка представила романтическое видео, автором которого выступил новый парень Алины. Съемки проходили в Лос-Анджелесе на знаменитом пирсе Санто-Моника, который в свое время стал локацией для съемок всемирно известных клипов и фильмов, таких как "Титаник", "Форрест Гамп", "Мистер Бин" и других.

Как призналась Гросу, все кадры, присутствующие в видео, были взяты из личного архива певицы и ее возлюбленного:

"Это был один из редких дней, когда нам удалось романтично провести время. Признаюсь, мы тогда впервые позволили себе выйти на такую прогулку. Во-первых, сейчас не очень уместно. Во-вторых, у обоих много работы. Но, это была особая дата для нас и потому решили встретить ее по-особому. Вся романтика в простоте: в ценности совместного вечера, в объятиях, во взглядах, даже детские аттракционы поднимают настроение", – прокомментировала работу Гросу.

Алина Гросу

Также артистка поделилась, что пока не хочет показывать своего бойфренда, но призналась, что очень влюблена и счастлива. Рассказала Алина и о том, как проходили съемки их с возлюбленным общего клипа:

"Мы сделали так, чтобы у смотрящего человека было ощущение, что он рядом со мной. Любимый специально для этого снимал телефоном с высоты глаз. Для этого крепили телефон ему на голову. Кстати, нужно внимательно смотреть видеоработу, потому что несмотря на то, что меня снимал парень, возможно, в каком-нибудь отражении вы увидите его. Наши отношения я открывать не хочу, но сейчас я влюблена и желаю поделиться своими чувствами с поклонниками", – рассказала Гросу.

Напомним, что после разрыва отношений с российским актером Романом Полянским Алина Гросу долго не комментировала свою личную жизнь. А вот на днях артистка призналась, что она снова влюблена и счастлива и показала первое общее фото с новым бойфрендом.

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