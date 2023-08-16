Алина Гросу показала свое жилье в Лос-Анджелесе и как собственноручно делала там ремонт

Украинская певица Алина Гросу частично показала фанам свое жилье, которое снимает в Лос-Анджелесе.

На странице в Instagram исполнительница разместила ролик, где засветила коридор и лестницу на второй этаж квартиры. Также Алина поделилась, что совсем недавно собственноручно сделала частичный ремонт в своем жилище. А именно – артистка покрасила стены и результатом поделилась в фотоблоге:

"Ремонт своими руками. Результат в конце. Делаю это впервые, и пусть криво и косо окрашиваю, но мне так удобно и получилось все хорошо. PS Ремонт не полностью черный, присутствуют бирюзовые, белые и серые цвета. Буду использовать еще и как рабочее пространство-студию. Записываться я привыкла в темном помещении", – рассказала Алина.

Алина Гросу показала, как собственноручно делала ремонт в квартире в Лос-Анджелесе

Впрочем, некоторых фанов Гросу озадачил выбор цвета стен. В частности, поклонники удивляются, комфортно ли Алине жить в доме с черными стенами:

Вам будет уютно в квартире с черными стенами?

Честно, мне было бы некомфортно

Странный выбор! Почему черный?

Если вам нравится и там комфортно, то красьте. А мне лично черный не нравится. Цвет печали

В свою очередь Алина объяснила, что ей нравится черный цвет. Кроме того, артистка отметила, что вместе с черным есть и бирюзовый цвет на стенах:

"Любимый цвет, там кроме него еще бирюзовый есть. Мне удобнее в темном помещении, а когда захочу больше света, – можно открыть жалюзи. Это не совсем обычное для меня жилье, я здесь будто студию себе делаю. Проще и экономнее в одном помещении все иметь, а не арендовать каждую неделю", – объяснила Гросу.

Напомним, ранее Алина Гросу показала поклонникам, как изменилась за 15 лет. Артистка поделилась архивными фото, где изображена с черными волосами и с гитарой.

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