Алина Гросу показала своего 4-месячного сына-богатыря и поразила всех тем, что большая часть одежды ему уже мала

Алина Гросу с сыном / © instagram.com/alina_grosu

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Певица Алина Гросу рассказала о стремительном росте своего 4-месячного сына Марка-Габриэля и удивила всех тем, какой размер одежды уже носит малыш.

Звездная мама поделилась в Instagram новыми снимками с сыном. Марку-Габриэлю недавно исполнилось четыре месяца. За это время мальчик заметно подрос. Настолько, что часть детского гардероба ему уже стала мала. Теперь Гросу приходится покупать вещи на значительно старший возраст.

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«Нам здесь исполнилось 4 месяца. Но мы немного переросли. Одежда на 6–9 месяцев нам уже мала… уже покупаем на 9–12», — рассказала Алина Гросу.

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Сын Алины Гросу / © instagram.com/alina_grosu

По словам певицы, её сын превосходит стандартные размеры для своего возраста. Поэтому родителям приходится ориентироваться не на цифру в календаре, а на фактический рост мальчика. Похоже, Марк-Габриэль растёт настоящим силачом и уже постепенно переходит на одежду, рассчитанную на детей старшего возраста.

Сын Алины Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Напомним, недавно Алина Гросу раскрыла правду о таинственном отце своего сына, которого считают известным россиянином.

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