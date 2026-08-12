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Алина Гросу показала своего 4-месячного сына-богатыря и поразила всех тем, что большая часть одежды ему уже мала
Певица удивила темпами роста своего сына.
Певица Алина Гросу рассказала о стремительном росте своего 4-месячного сына Марка-Габриэля и удивила всех тем, какой размер одежды уже носит малыш.
Звездная мама поделилась в Instagram новыми снимками с сыном. Марку-Габриэлю недавно исполнилось четыре месяца. За это время мальчик заметно подрос. Настолько, что часть детского гардероба ему уже стала мала. Теперь Гросу приходится покупать вещи на значительно старший возраст.
«Нам здесь исполнилось 4 месяца. Но мы немного переросли. Одежда на 6–9 месяцев нам уже мала… уже покупаем на 9–12», — рассказала Алина Гросу.
По словам певицы, её сын превосходит стандартные размеры для своего возраста. Поэтому родителям приходится ориентироваться не на цифру в календаре, а на фактический рост мальчика. Похоже, Марк-Габриэль растёт настоящим силачом и уже постепенно переходит на одежду, рассчитанную на детей старшего возраста.
Напомним, недавно Алина Гросу раскрыла правду о таинственном отце своего сына, которого считают известным россиянином.