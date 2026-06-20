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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
456
Время на прочтение
1 мин

Алина Гросу показала своего двухмесячного сына Марка-Габриэля крупным планом на забавных фото

Малыш растрогал пользователей сети своими гримасами.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Алина Гросу с сыном

Алина Гросу с сыном / © instagram.com/alina_grosu

Певица Алина Гросу показала своего сына Марка-Габриэля и поделилась новыми семейными снимками с двухмесячным малышом.

Артистка порадовала подписчиков новой порцией домашнего контента. В Instagram она опубликовала серию фотографий с сыном. На одном из снимков мальчик лежит в кроватке и крепко держит в руках игрушку. Особое внимание поклонников привлекли фото, сделанные его бабушкой. Именно они оказались самыми эмоциональными. Малыш не сдерживал своих забавных гримас и подарил маме немало поводов для улыбок.

История Алины Гросу

История Алины Гросу

История Алины Гросу

История Алины Гросу

Гросу всё чаще делится моментами материнства, хотя и не спешит раскрывать все подробности личной жизни. На этот раз внимание аудитории привлекли не только трогательные фотографии, но и непосредственные эмоции маленького Марка-Габриэля. На фото мальчик то внимательно рассматривает всё вокруг, то забавно морщится перед камерой.

Напомним, недавно Алина Гросу спела о разлуке и призналась, что послужило для неё источником вдохновения.

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Дата публикации
Количество просмотров
456
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