Гламур
252
1 мин

Алина Гросу показалась с мамой-красавицей в веночках и нежно поздравила ее с важным праздником

У мамы исполнительницы день рождения.

Валерия Сулима
Алина Гросу

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу сообщила о важном празднике в ее семье.

18 декабря у мамы артистки - Анны Андреевны - день рождения. Конечно же, исполнительница поздравила родного человека с важным праздником. В Instagram-stories Алина опубликовала фото с мамой. Правда, кадр был архивным. На снимке певица вместе с Анной Андреевной позировала на фоне реки в вышиванке и веночках. Они мило обнимали друг друга и мечтательно смотрели вдаль.

Также артистка адресовала маме теплые слова с поздравлениями. Алина Гросу пожелала Анне Андреевне счастья, здоровья, безграничной энергии и долгих лет жизни. Певица отметила, что очень любит свою маму, которая является для нее примером.

Алина Гросу с мамой / © instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу с мамой / © instagram.com/alina_grosu

"С днем рождения! Самая родная и самая прекрасная мамочка! Бесконечно люблю я. Живи долго-долго-долго! Будь счастлива, здорова, оставайся примером, самой энергичной, самой целеустремленной, самой доброй! Спасибо тебе, что именно ты - моя мама", - обратилась к родному человеку певица.

Напомним, недавно появились сплетни, что и сама Алина Гросу скоро станет мамой. Команда певицы уже прокомментировала слухи о ее беременности.

