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Алина Гросу показалась с младшим на 22 года братом и рассказала, как проводит с ним время

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
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Алина Гросу показалась с младшим на 22 года братом и рассказала, как проводит с ним время

Алина Гросу с братом / Фото: instagram.com/alina_grosu

Артистка поделилась семейным контентом.

Украинская певица Алина Гросу порадовала поклонников снимком с младшим на 22 года братом, 6-летним Мишей.

Семейными кадрами исполнительница поделилась в Instagram-stories. В частности, родители поручили Алине посмотреть за братом, пока они будут заняты своими делами. Артистка показала, как проводила время с Мишей.

Певица вместе с братом записывала милые видео, он играл в телефонную игру, а артистка внимательно наблюдала. Кроме того, они много разговаривали и дурачились друг с другом. Алина пошутила, что на брате уже натренировалась, поэтому готова к воспитанию своих детей.

Алина Гросу с братом / © instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу с братом / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Скинули на меня ребенка. Все! Опыт есть! Теперь можно и своих", — отметила певица.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала о личной жизни Алины Гросу. Предлагаем посмотреть, почему артистка развелась с российским бизнесменом, почему не сложились ее отношения с актером Романом Полянским и с кем сейчас она крутит роман.

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Дата публикации
Просмотры
688
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