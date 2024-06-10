Алина Гросу показалась с мужем в Лос-Анджелесе и заговорила о пополнении в семье

Украинская певица Алина Гросу поделилась редким фото со своим вторым мужем, которого она тщательно скрывает.

К слову, артистка по случаю своего дня рождения отыграла благотворительный сольный концерт в Лос-Анджелесе. Исполнительница собирала средства для детей, которые остались без родительской опеки. Между тем, муж Алины помогал ей с организацией выступления.

"Я устраиваю сейчас свой сольный благотворительный концерт. Все деньги будут направлены на поддержку и на помощь детям, которые потеряли своих родителей", — рассказывала исполнительница для "ЖВЛ представляет".

Алина Гросу с мужем / Фото: instagram.com/alina_grosu

Правда, в этот раз Алина тоже не стала рассекречивать избранника. Чтобы никто не смог догадаться, кто же стал ее мужем, певица скрыла лицо возлюбленного смайликом в виде красного сердечка. Гросу объясняет это тем, что как можно дольше хочет насладиться конфиденциальностью их брака.

"Почему я ничего не хочу рассказывать о нынешних отношениях, потому что прошлое – это то, что было, настоящее – оно мое. Я хочу, чтобы оно как можно дольше было именно моим. Я хочу им насладиться. Мне кажется, что любовь – она для двоих людей и о двух людях, а не о мыслях других", — объяснила звезда.

Алина Гросу с мужем / Фото: instagram.com/alina_grosu

А вот о семейных планах артистка охотно рассказала. Алина Гросу признается, что они с мужем мечтают стать родителями и планируют пополнение.

"Мы уже немного задумаемся о детках, потому что муж их очень любит, также я люблю детей", — призналась артистка.

Напомним, ранее Алина Гросу рассказала, где учится в США. Также исполнительница поделилась, как снимается в одном из проектов от Netflix вместе с известными актерами.

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