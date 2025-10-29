Алина Гросу показалась в "скорой" и на фото напугала своим состоянием: "У меня беда"

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу показалась в карете скорой помощи и напугала своим состоянием.

Артистка в Instagram призналась, что у нее возникли проблемы со здоровьем. В частности, у певицы случилось неладное с глазом. Он покраснел, отек и слезится. Наконец, исполнительнице вызвали "скорую", чтобы медики сделали первичный осмотр и оказали помощь.

"Это трэш...Через несколько часов съемки, а у меня беда с глазом, даже открыть его полностью не могу...Сижу в "скорой", - говорит певица.

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Все бы ничего, но Алине Гросу особенно обидно, поскольку она должна сниматься в фильме и это перенести на другой день просто невозможно. Хотя певица и шутит, что предстанет перед камерами с повязкой на глазу, как у пиратов, но исполнительница очень сильно расстроилась.

"Есть несколько вариантов, как сниматься: как пират, в очках или с контрастным светом, чтобы не видно было лица. Это ужас! За что? У нас просто нет других дней для съемок. Я очень не люблю, когда что-то запланированное не сбывается", - поделилась артистка.

Похоже, Алина Гросу таки попала в больницу / © instagram.com/alina_grosu

Но впоследствии проблемы с глазом Алины Гросу, похоже, ухудшились. Исполнительница опубликовала фото, которое было сделано уже непосредственно в больнице.

