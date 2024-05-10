Алина Гросу впервые после измены экс-избранника показала их невиданную историю отношений

Украинская певица Алина Гросу представила новую автобиографическую композицию "Ломка", где рассекретила малоизвестные факты о себе и отношениях.

Так, недавно звезда ошеломила откровенным признанием о бывшем избраннике. В частности, Алина призналась, что находилась в отношениях с известным актером, который впоследствии начал ее изменять с другими артистками. В итоге они разошлись. Этот болезненный опыт артистка превратила в песню "Ломка". Как признается исполнительница, с помощью трека она хочет поддержать всех тех, кого предали.

"Хочу своим примером поддержать девушек, которые переживали или переживают похожие истории. Девушки, цените себя и любите!", - отмечает Алина.

Интересно, что в клипе звезда предстает в винтажных костюмах 70-х годов. Более того, Гросу в ролике даже примеряла свадебное платье.

Напомним, ранее певица Алина Гросу в слезах рассказывала о многочисленных изменах ее экс-жениха-актера и как она обнаружила их. Хотя певица уже давно разорвала с ним отношения, однако только сейчас решилась поделиться откровенной болезненной историей и поддержать других девушек.

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