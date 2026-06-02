Алина Гросу после крещения сына вызвала резонанс из-за "московского попа": в команде отреагировали

Алина Гросу на крещении сына / © пресс-служба Алины Гросу

Украинская певица Алина Гросу впервые прокомментировала горячую дискуссию, которая разгорелась в Сети после крещения ее маленького сына Марка-Габриэля.

Резонанс возник после того, как журналистка Соня Кошкина обратила внимание, что обряд проходил в Свято-Духовском кафедральном соборе в Черновцах. В частности, на церемонии ее удивило присутствие митрополита Мелетия, имя которого ранее неоднократно фигурировало в публичных дискуссиях о возможных связях с Россией. Более того, в свое время медиа и СБУ обратили внимание на российское гражданство священника, из-за чего Владимир Зеленский лишил его украинского еще в 2023 году.

Это возмутило журналистку, поэтому она осудила такое публичное проявление и даже обратилась к куме Гросу — певице Ирине Билык — с вопросом: «У вас точно все окей с критичностью восприятия действительности?». Впрочем, интересно, что сам священнослужитель, которого Кошкина называет «московским попом», ранее отвергал все обвинения и отрицал любые контакты с РФ.

После волны обсуждений команда Гросу предоставила официальный комментарий для Telegraf. Представительница артистки объяснила, что выбор храма был связан исключительно с семейными традициями. Именно в этом соборе почти 30 лет назад крестили и саму Алину, а впоследствии там проходили крестины ее младшего брата, двоюродных родственников и их детей.

По словам представительницы певицы, семья руководствовалась личной историей и особой связью с местом, а не деятельностью конкретных священнослужителей.

«Для семьи это семейная традиция, поэтому было принято решение крестить Марка именно в этом храме. Это решение было связано прежде всего с семейной историей и самим местом, а не с конкретным священнослужителем», — подчеркнула представительница артистки.

Алина Гросу с сыном и кумой Ириной Билык / © пресс-служба Алины Гросу

В команде Гросу также заявили, что певица не была знакома с информацией, которую ранее публично озвучивала Кошкина относительно митрополита Мелетия и споров вокруг собора. Там добавили, что большинство людей при выборе храма «руководствуются собственной верой, семейными традициями и обычаями», а не церковными юрисдикциями или биографиями духовенства.

Кроме того, представительница артистки обратила внимание на то, что собор продолжает официально функционировать. По ее мнению, если к деятельности храма или его представителей существуют серьезные претензии, оценку этому должны предоставлять соответствующие государственные органы.

