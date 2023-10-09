Алина Гросу после расставания с россиянином Романом Полянским впервые показала нового бойфренда

Звезда призналась, что не одинока.
Певица Алина Гросу впервые показала поклонникам своего нового бойфренда.
После расставания с российским актером Романом Полянским исполнительница не афишировала свою личную жизнь, впрочем, говорила, что сейчас ее сердце свободно. Однако, похоже, Алина не долго была одинокой.
В своих Instagram-stories Гросу поделилась романтическими кадрами с загадочным мужчиной и намекнула, что теперь счастлива в новых отношениях.
На одном из кадров Алина показала, как мужчина нежно держит ее руку во время совместного похода в кафе.
А в последующих историях исполнительница заметила, что не надо жалеть ее и переживать, что она скучает наедине. В кадре загадочный бойфренд Гросса ласково гладил ее по щеке, а она смотрела на него влюбленным взглядом.
"Чтобы сильно меня не жалели. А то от каждого коммента "Алина, не плачь" — глаз дергается", — в шутку обратилась к фанатам певица.
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