Алина Гросу после тяжелой операции рассказала, как себя чувствует и чем занимается в свободное время

Украинская певица в скором времени планирует вернуться к работе.

Исполнительница Алина Гросу рассказала, как себя чувствует после тяжелой операции, которую перенесла недавно.

В сторис в Instagram певица поделилась видео, на котором занимается домашними делами и отметила, что ее самочувствие улучшилось.

"Я уже дома, чувствую себя немного лучше, уже стою на ногах. Но еще немного болит. И некому мне компот сварить, варю сама", — сказала Гросу.

Сторис Алины Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Также исполнительница пообещала поклонникам в ближайшее время вернуться к работе. Как рассказала Алина, за неделю больничного она уже успела сделать наработки для нескольких песен.

"Со временем, выпущу новую песню для вас. За эту неделю я набросала несколько песен, достаточно приятных для вас, я надеюсь. Чем еще было мне заниматься, когда я лежала, как маленькое поленце?" – поделилась Алина.

Напомним, недавно Алина Гросу рассказала, что перенесла серьезную операцию, однако не отметила какую. Врачи оперировали певицу почти три с половиной часа.

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