Алина Гросу поздравила маму с днем рождения и рассказала, куда уехала из Украины

Украинская исполнительница Алина Гросу поздравила с днем рождения свою маму Анну Андреевну.

Певица в Instagram поделилась общей фотографией с мамой в украинских костюмах и написала поздравления.

"Сегодня в моей прекрасной мамочке День рождения и я от всей души ее уже поздравила… но теперь только на расстоянии", — написала артистка.

Фото: instagram.com/alina_grosu

Как оказалось, сейчас Алина уехала из Украины и находится в США. Как рассказала певица, она уехала в Америку, чтобы улучшить свои профессиональные навыки.

"Сейчас я нахожусь в LA, повышаю актерскую и вокальную квалификацию. Благотворительностью я не перестаю заниматься, отчасти оставила это доброе дело своим родителям, все остальное мне удается делать об этом. Хочу, чтобы моей страной и нашими людьми гордились отовсюду и где бы я ни была, хочу оставаться полезной", — поделилась Алина.

Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, недавно Алина Гросу выпустила лирическую песню, в которой ответила, разорвала ли отношения со своим бойфрендом-россиянином Романом Полянским.

Читайте также: