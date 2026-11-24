Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

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Украинская певица Алина Гросу пожаловалась на болезнь, из-за которой ей пришлось избегать 7-месячного сына.

Артистка в Instagram призналась, что заболела. Исполнительница подхватила простуду. Из симптомов у знаменитости была высокая температура, которая в течение пяти дней не нормализовывалась. Все бы ничего, но у артистки 7-месячный сын, которого она боялась заразить. Поэтому почти неделю Алина Гросу избегала сынишку и лишний раз к нему не подходила. Правда, Марк-Габриэль сам искал маму. Звезда признается, что ей из-за этого было очень больно, что даже сложно было сдержать слез.

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«Пять дней провалялась с температурой 38.5-39.2 Кто сейчас тоже заболел? Берегите себя! К сыну не подходила почти, он сам приползал, а я убегала, чтобы не заразить, и так грустно было, плакала…» — поделилась артистка.

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Алина Гросу с сыном / © instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу признается, что сейчас чувствует себя гораздо лучше. Певица даже смогла вернуться на работу и активно готовится к концертам. Напоследок знаменитость призвала беречь себя и заботиться об организме, чтобы тоже не заболеть.

«Сегодня (24 ноября — прим. ред.) уже чувствую себя лучше, иду на репетицию с музыкантами. Впереди у нас концерты. Жду всех!» — говорит знаменитость.

Напомним, недавно Алина Гросу восхитила фото с подросшим 7-месячным сыном. Также артистка удивила весом маленького Марка-Габриэля.

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