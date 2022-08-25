Алина Гросу пожаловалась на проблемы со здоровьем: "Отхожу от наркоза"

Исполнительница Алина Гросу пожаловалась на проблемы со здоровьем.

В Instagram-stories знаменитость призналась, что не слишком хорошо себя чувствует. Состояние здоровья серьезно ухудшилось за последние две недели. Сейчас Алина находится в больнице, отходит от наркоза.

Гросу поспешила успокоить поклонников и отметила, что с ней все хорошо.

"Не мне сейчас вам жаловаться здесь надо. Но последние две недели капец какие тяжелые были. Сейчас отхожу он наркоза, все норм", — добавила артистка.

Алина Гросу рассказала о проблемах со здоровьем / Фото: instagram.com/alina_grosu

Исполнительница решила не рассказывать, что именно с ней произошло, ведь не хочет беспокоить поклонников. Впрочем, еще в июле звезда нехорошо чувствовала себя. Артистка тогда попадала в больницу, где ей ставили капельницы. Алина рассказывала, что состояние ее здоровья ухудшилось из-за нервов.

Напомним, ранее ведущий Даниэль Салем рассказал о своем психологическом состоянии. Знаменитость признался, что его психологическое здоровье заметно ухудшилось. Поэтому, когда закончится война, Салем будет работать со специалистами.

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