Алина Гросу представила дерзкую версию хита своего детства о маленькой пчелке

Композиция вышла под названием "Бджілка 2.0".

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно в купальнике щеголяла стройной талией, удивила своих поклонников.

Исполнительница представила абсолютно новую версию своей знаменитой песни о маленькой пчелке, которая вышла под названием "Бджілка 2.0".

"Хочу отдать должное судьбоносному хиту, которому уже 22 года. Я очень ценю песню "Бджілка". Конечно, бывало, меня злило то, что постоянно просили и просят ее спеть, но уже давно смирилась с ее назначением в моей жизни. Обновленная "Бджілка" — это совершенно новый взгляд на смысл песни, на аранжировку. Я давно вынашивала идею сделать ее кардинально другой, и, кажется, мне это удалось", — рассказала Гросу.

Композиция, исполненная на украинском языке в стиле хип-хоп, показывает артистку, повзрослевшую как снаружи, так и внутри.

Впервые обновленная версия песни прозвучала на сольном концерте в Одессе. Именно "Бджілка 2.0" открывала концерт и стала большим сюрпризом для всех присутствующих.

Оригинальная версия песни "Бджілка"

Премьеру нового сингла GROSU сопровождает динамичный видеоряд, в котором собраны самые яркие моменты из недавнего одесского концерта.

Напомним, не так давно Алина Гросу очаровала романтическими фото с 37-летним бойфрендом на фоне моря. Влюбленные наслаждались отпуском в Одессе.

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