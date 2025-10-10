Алина Гросу презентовала страстный клип и засветилась с загадочным мужчиной

GROSU и Don Maron

Украинская певица GROSU, она же Алина Гросу, презентовала чувственную историю о любви, где переплетаются страсть и гордость.

Это уже вторая совместная работа артистки с загадочным Don Maron, который принципиально остается в маске. Дело в том, что артистка создала новую песню "Say My Name" и клип к композиции.

"Два мира ломают стены между собой, преодолевают препятствия, движутся навстречу друг другу, потому что больше всего стремятся продолжить свою общую историю. Хотелось дать этой истории второе дыхание — и в конце концов мы ее воплотили", — делится GROSU.

В работе певица снова экспериментирует со стилем и символами. Исполнительница отметила, что поклонники творчества точно найдут для себя что-то новое и интересное о GROSU.

"В видео заложено много "пасхалок" — деталей, которые будет интересно расшифровывать ценителям моего творчества", — добавляет артистка.

Вторым героем видео стал Don Maron — исполнитель-загадка, который объясняет свой образ как отказ от идентичности. Подписчики GROSU сразу заподозрили, что загадочный мужчина в костюме — это ее возлюбленный, российский актер Роман Полянский, ведь между ними в кадре заметна настоящая химия.

Полянский прекрасно двигается… Гармоничная пара!

Мне нравится ваша пара

Крутой клип и голос Полянского бомбезный! Очень классная пара.

