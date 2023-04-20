Алина Гросу призналась, был ли у нее роман после разрыва с Полянским и общается ли с экс-мужем

Исполнительница откровенно ответила на вопросы.
Украинская певица Алина Гросу пообщалась с поклонниками и ответила на личные вопросы.
В частности, артистка призналась, были ли у нее отношения с мужчинами после того, как она разорвала отношения с российским актером Романом Полянским. Знаменитость отметила, что не ищет временные интрижки.
"Не было (отношений после разрыва с Полянским – прим. ред.). Парнями не интересуюсь. Теперь только мужчина заинтересует", — отметила Алина.
Также знаменитость ответила, поддерживает ли связь с бывшим мужем, российским бизнесменом Александром Комковым.
"У бывшего мужа (это было где-то четыре года назад) давно уже новая семья. Я ни разу с тех пор с ним не контактировала", — поделилась Алина.
Отметим, Алина Гросу и Александр Комков поженились летом 2019 года. Уже в декабре того же года российский бизнесмен предложил певице пожить отдельно. В конце концов пара развелась.
Впоследствии исполнительница закрутила роман с российским актером Романом Полянским. Отношения пары казались идеальными, однако после начала полномасштабной войны в Украине они разошлись.
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