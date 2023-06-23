Алина Гросу призналась, куда тратит все заработанные средства: "Не время клипов и платьев"

Певица Алина Гросу откровенно поделилась с поклонниками, куда тратит все заработанные денежные средства.

Пока знаменитость находится в Соединенных Штатах, где учится в актерской школе и параллельно работает. Несмотря на это, Гросу не забывает о войне в Украине и пытается помогать тем, кто в этом нуждается.

Так, певица поделилась новыми фото в Instagram и написала о том, что сейчас отправляет свои деньги на нужды пострадавших в результате трагедии на Каховской ГЭС, а также детям.

"Я чрезвычайно не люблю делиться своими благотворительными делами здесь, в соцсетях, потому что со стороны, когда публичные люди это делают, чаще все выглядит как пиар. Но когда не рассказывают ничего кажется, что они безразличны ко всему человеческому... Сейчас все заработанные средства я направляю на помощь, ведь считаю, что не время тратить средства на клипы, платья, салоны красоты и праздники.Сегодня есть более важные дела. для нескольких семей из Херсонщины, внеся вклад в их настоящее и восстановление жилья.В который раз убедилась, что наши люди — сильнейшие люди в мире! Каждую историю, которую я узнала от этих семей, пережила эмоционально сама, несмотря ни на что, вы добрые и открытия. Как же я хочу уже скорей всех вас обнять. Скоро приеду! А пока работаем дальше, чтобы иметь возможность помочь большему количеству людей", — рассказала Алина.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Также Гросу подчеркнула, что они с семьей не открывают никаких сборов и не собирают средства, а делают все за свой счет.

"Никакие деньги я и моя семья/команда не собираем, мне важно передавать что-то от себя лично в руки именно тем, кто в этом нуждается", — поделилась певица.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

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