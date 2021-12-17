Алина Гросу "променяла" Полянского на известного блогера-миллионника

Артистка представила коллаборацию с Олегом Машуковским.

Украинская певица Алина Гросу и эпатажный блогер Олег Машуковский представили провокационную песню "Роттердам".

"Это хуковая песня, — отмечает Алина Гросу. — Поскольку я люблю экспериментировать и иногда делать какую-то провокацию, в моем репертуаре есть подобные песни. Эта композиция дала мне возможность испытать себя на прочность, узнать, насколько я буду в этом образе выглядеть органично" .

Инициатором дуэта стала сама Алина. "Трек "Роттердам" очень искал второго исполнителя, потому что я не чувствовала, что она сольная", — отмечает певица. — Я правильнее, чем должны быть два исполнителя для этой песни. Других вариантов кроме Олега Машуковского я даже не рассматривала. Мы как инь и ян, он дополняет своим экстравагантным стилем, образом и внутренним миром".

По словам известного блогера-миллионника Олега Машуковского, он на коллаборацию согласился сразу. Также Машуковский вспомнил знакомство с Гроссу:

"Мы познакомились на одном из мероприятий, и с первого дня знакомства нашли общий язык. Нам всегда легко и весело. К тому же, я был уверен, что получится крутая, удачная песня. Этот трек очень подходит к моему репертуару. Прямой провокации в песне нет, но он завуалирован. Я человек, довольно-таки, провокационный, поэтому влюбился в эту песню сразу. Это настоящая молитва страстной ночи", — объяснил блогер.

Алина Гросу и Олег Машуковский

Отметим, что вместе с релизом трека состоялась премьера лирик-видео на него.

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