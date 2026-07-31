Алина Гросу раскрыла правду о таинственности отца своего сына, которого считают известным россиянином

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

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Украинская певица Алина Гросу откровенно рассказала о личной жизни и почему скрывает отца своего ребенка.

В интервью kp.ua артистка отметила, что не живет в режиме секретности, однако не хочет превращать семейную жизнь в публичный контент. Так она также отреагировала на предположение поклонников, что второй раз вышла замуж за российского актера Романа Полянского.

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«Я бы не сказала, что скрываю. Мы не живем в режиме конспирации, не прячемся от людей. Если кто-нибудь встретит нас в городе — мы абсолютно спокойно можем пообщаться или сфотографироваться. Но имею ли я право не показывать мужа в своем блоге? Конечно, имею», — отметила Гросу.

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Алина Гросу с мужем / © instagram.com/alina_grosu

К слову, Алину как раз и с Полянским неоднократно замечали на публике и фотографировали вместе. По словам певицы, раньше она была значительно более открытой, однако впоследствии поняла, что чрезмерное внимание к личной жизни лишь усложняет отношения.

«Любая ссора или сложный период сразу становились поводом для обсуждений, оценок и выводов. Люди часто забывают, что артист — это, прежде всего, обычный человек. Мы тоже можем ошибаться, ссориться, мириться, проходить непростые этапы в отношениях. Не все хочется проживать вместе с социальными сетями», — объяснила исполнительница.

Она также призналась, что не хочет, чтобы ее личная жизнь отвлекала слушателей от творчества: «Я часто пою песни о любви, расставании, разбитом сердце и сильных переживаниях. Для меня очень важно, чтобы слушатель верил этим историям и проживал вместе со мной. Иногда чрезмерная открытость личной жизни может отвлекать от самого творчества».

Алина Гросу с мужем и сыном / © instagram.com/alina_grosu

Кроме этого, Гросу поделилась, как изменилась ее жизнь после рождения сына Марка-Габриэля. По словам певицы, сейчас она пытается находить баланс между материнством и работой. В уходе за малышом ей помогают муж, родители и няня.

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Певица добавила, что не считает помощь родных переводом своих обязанностей. Наоборот, она стремится быть заботливой мамой и не отказываться от любимого дела.

«Сейчас мой день — это постоянный баланс. Прежде всего я мама: покормить, переодеть, укачать, поиграть. Если нужно ехать на запись песни, съемки или интервью, меня выручает моя семья. Помогают муж, родители, а также няня. Но мне очень непросто оставлять сына даже на несколько часов», — поделилась знаменитость.

Напомним, в 2024 году Алина Гросу сообщила, что второй раз тайно вышла замуж. Хотя певица сознательно не раскрывает личность избранника, пользователи Сети уверены, что ее мужем является российский актер Роман Полянский, с которым артистке приписывали роман еще до начала полномасштабного вторжения. В апреле этого года стало известно, что супруги впервые стали родителями.

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