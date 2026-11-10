Алина Гросу рассекретила, как худеет после родов, и заговорила о втором ребенке

Алина Гросу с сыном / © instagram.com/alina_grosu

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Украинская певица Алина Гросу рассказала, как худеет после родов, почему ей сложно удерживать вес и планирует ли рожать детей.

Звезда в апреле 2025 впервые стала мамой. Она родила сына Марка-Габриэля, воспитывающего вместе с мужем. С этого момента артистка постепенно возвращается к привычной физической форме. Впрочем, этот процесс дается ему непросто. Гросу призналась, что уже несколько раз сбрасывала набранные килограммы, но впоследствии снова возвращала их. И главным препятствием для нее оказалось совсем не отсутствие спорта.

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В Instagram-stories исполнительница откровенно рассказала о своем подходе к похудению. По словам Алины, важнейшую роль играет контроль питания, в том числе подсчет калорий, а также строгая дисциплина.

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"Вы все знаете этот секрет - это подсчет калорий и не жрать, не есть. Это самое тяжелое. Потому что спорт - ну можно поднять свою попу и пойти на спорт, например. Можно пойти на массаж. Но если есть профицит калорий, ничего вы не сбросите. Я так точно, никогда. для того, чтобы прийти в свою какую-нибудь нормальную форму", — поделилась артистка.

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

В то же время, Гросу призналась, что ей не всегда удается сохранять результат. Певица предполагает, что на колебания веса могут влиять гормональные изменения после беременности, хотя не исключает и любви к пище. По ее словам, каждый раз возвращаться к ограничениям особенно сложно, ведь для этого нужна большая сила воли.

"Поверьте, я уже несколько раз после родов набирала назад. Я не знаю, то ли у меня гормональный фон или как, то ли я просто есть снова начинала — я то скину все, что мне нужно, то снова наберу. И очень тяжело выдерживать, то есть просто железная должна быть дисциплина", — пояснила исполнительница.

Алина Гросу с сыном / © instagram.com/alina_grosu

Помимо изменений во внешности певица ответила и на вопрос о пополнении в семье. Гросс не скрывает, что хотела бы иметь троих детей, хотя с юмором замечает: в ее семье преобладают мальчики. Поэтому на появление дочери артистка особо не рассчитывает, но была бы рада и такому сюрпризу, а тем более двойне.

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"Подождите, я еще от мальчика не отошла", - пошутила Алина в ответ на вопрос о втором ребенке.

А потом добавила, что, несмотря на шутки, мечта о большой семье у нее есть:

"Если серьезно, то, конечно, хотелось бы, но в нашей семье все рожают пацанов и тогда у меня будет футбольная команда или хоккейная", — поделилась певица.

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Также Гросу рассказала, что ухаживать за маленьким Марком-Габриэлем помогают две няни. Артистка объяснила это тем, что в ее семье все много работают и стремятся совмещать карьеру с воспитанием сына.

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Напомним, недавно Алина Гросу вскрыла, сколько тратит на одежду и почему запрещает мужчине дарить ценные вещи.

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