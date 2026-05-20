Алина Гросу с мужем и сыном / © instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу наконец-то рассекретила, как назвала новорожденного сына от мужа - известного актера.

Артистка еще в апреле объявила, что родила первенца. На свет появился сын исполнительницы. Однако показывать малыша и рассекречивать его имя певица не торопилась. Но наконец-то Алина Гросу утолила любопытство фанатов.

Артистка и ее муж дали сыну двойное имя. Алина Гросу говорит, что выбирала она, а возлюбленный просто отвергал имена, которые ему были не по душе. Итак, супруги назвали сына Марк-Габриэль. Правда, об этом исполнительница сообщила в ребусе, который ее подписчики довольно быстро разгадали.

Алина Гросу рассекретила имя сына / © instagram.com/alina_grosu

"У него двойное имя, выбирали его вместе с мужем. Точнее, выбирала я, а он отсеивал те, которые ему нравятся меньше", - поделилась певица.

Напомним, Алина Гросу состоит в браке и вместе с мужем воспитывает сына. Недавно артистка рассекретила, когда на самом деле вышла замуж во второй раз. Кстати, мужа исполнительница скрывает, но ее поклонники давно выяснили, что им стал российский актер Роман Полянский, с которым она закрутила роман задолго до начала полномасштабного вторжения.

