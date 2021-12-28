Алина Гросу рассекретила самый дорогой подарок от Полянского

Также звезда рассказала, чем ее радует бойфренд.

Украинская певица Алина Гросу рассказала, какими подарками ее радует бойфренд, российский актер Роман Полянский.

Как признается исполнительница, за время их отношений любимый подарил ей немало ценных презентов. Это и разнообразная техника, и украшения.

"За все это время от него было много подарков. И телефоны, и айпад, и серьги. Тонную браслетов, что я уже их не ношу, потому что не знаю, какой выбрать", — рассказала Гросу "Зірковому шляху".

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

Впрочем, Алина признается, что эти подарки для нее не являются главными. Они были подарены не с душой. Самый дорогой подарок от Полянского – это клип на песню "Арестован".

"В тот период, когда мне было очень плохо, он мне снял клип на песню "Арестован", – откровенно поделилась Гросу.

Кстати, Роман не только был режиссером клипа, но и снялся в нем.

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