Алина Гросу рассказала, какой оригинальный подарок презентовала любимому на 38-летие

Артистка рассказала, как праздновала его день рождения.

Любимый украинской певицы Алины Гросу, актер Роман Полянский, недавно отпраздновал свой день рождения.

Мужчине исполнилось 38 лет. В комментарии сайта ТСН.ua Алина призналась, что ее любимый не хотел устраивать громкие вечеринки. Потому она взяла все в свои руки и подготовила настоящий сюрприз Роману.

"Он очень стеснялся и не хотел делать большой праздник, но я решила сделать ему подарок. Я организовала настоящий день рождения", — поделилась звезда.

День рождения Романа Полянского / instagram.com/alina_grosu

Алина организовала романтический вечер. Она украсила локацию красными шарами, пригласила друзей и знакомых. Подготовила два больших торта.

"Мы испекли два торта. Он не знал об этом. Один приготовила я сама. Я знаю, какие вкусы он любит: манго и маракуйя", — поделилась звезда.

День рождения Романа Полянского / instagram.com/alina_grosu

Кстати, знаменитость вспомнила, что ей любимый подарил на день рождения, 8 июня. Исполнительница не сразу ответила, потому что Роман "засыпает" Алину презентами. Впрочем, певица говорит, что Полянский подарил ей телефон.

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