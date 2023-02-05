Алина Гросу рассказала о лечении в госпитале Индии: "Крыша едет, просто не могу"

Украинская певица Алина Гросу рассказала, как проходит ее лечение в госпитале Индии.

В Instagram-stories артистка поделилась, что страдает от скуки, поэтому ей уже надоело болеть. Знаменитость хочет снова вернуться к активному образу жизни. Теперь ей приходится пить лекарства, проходить различные медицинские процедуры и правильно питаться.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Знали бы вы, как надоело мне уже болеть и лечиться. Крыша едет, просто не могу. Но порой удается выбежать на пляж, в море я еще ни разу не плавала, только порой мочу ножки и слежу за крабами, когда отпускают или когда очень хочу пройтись. А так, как правило, лекарства, очень правильное питание, потом разные медицинские процедуры, была в кабинете УЗИ. Обычно одно и то же", — поделилась Алина.

Гросу также рассказала, как ее не на шутку напугала одна из подписчиц. Алине в фотоблоге написали, что ее бабушку забрали каретой скорой помощи. Тем временем певица об этом ничего не знала, поэтому начала очень волноваться и паниковать. Однако впоследствии мама успокоила Алину и рассказала, что с бабушкой все хорошо.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"А еще сегодня очень дикая ситуация произошла, мне одна девушка написала в личные сообщения: "Не волнуйтесь, ваша бабушка в безопасности, мы ее везем сейчас в кардиодиспансер." И присылает мне фотографию моей бабушки в карете скорой помощи. Так как я очень эмоциональна, у нас в семье не всегда мне говорят, что случается, потому что я очень близко все к сердцу воспринимаю, и у меня паника и тому подобное, и мама мне не сказала. Я пол дня была на панике. Слава Богу, все хорошо с бабушкой, потому что я уже не знала, что думать", — рассказала Алина.

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