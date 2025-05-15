Алина Гросу рассказала о ссоре с мужем-россиянином и удивила ее причиной

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

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Украинская певица Алина Гросу откровенно рассказала о ссоре с мужем, российским актером Романом Полянским.

Об их недоразумениях исполнительница призналась в Instagram-stories. Оказалось, что парочка поссорилась из-за ревности. По словам Гросу, муж приревновал ее. Более того, он даже перестал разговаривать с исполнительницей. Так что артистка обращалась к поклонникам с просьбой дать совет, как действовать в таких ситуациях и как помириться.

"Муж меня приревновал, теперь не разговаривает со мной", - делилась артистка.

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В конце концов влюбленные нашли общий язык. Алина Гросу поделилась с сторонниками, что их советы помогли, и они помирились. Более того, Роман Полянский даже помогал певице с работой. Он монтировал для Алины Гросу видео, которое необходимо для ее выступления.

Муж Алины Гросу / © instagram.com/alina_grosu

"Золотой муж. Сидит монтирует мне видео для выступления. Начиталась я ваших советов по поводу примирения. Помогло! Спасибо", - поделилась с поклонниками артистка.

Отметим, Алина Гросу зимой в 2024 году сообщила о втором замужестве. Избранника исполнительница тщательно скрывала. Она хоть и делилась фото с возлюбленным, но не показывала его лица. Однако фанаты самостоятельно догадались, что мужем Гросу стал российский актер Роман Полянский, с которым она начала встречаться еще до начала полномасштабной войны, но в конце 2022 года на время расходилась с ним.