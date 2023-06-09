Алина Гросу рассказала, с кем встретила 28-летие в США и на что потратила деньги вместо празднования

Певица Алина Гросу встретила свой 28-й день рождения, который отмечает 8 июня, в Соединенных Штатах, где сейчас учится в актерской школе.

Праздничный день исполнительница провела по учебе, а также в кругу самых родных – поздравить Алину с днем рождения из Украины прилетели ее мама и младший брат Михаил.

"Я второй год встречаю день рождения в кругу родных. Но в этот раз далеко от родной страны, вдали от папы и старших братьев. Ко мне приехала мама и младший братик. Сейчас я прохожу обучение в актерской школе в Лос-Анджелесе, и не могу поехать. 8 июня был обычным учебным днем, конечно, меня поздравили одногруппники, подарили цветы, это было мило, а вечером встретилась с моими родными, мы прогулялись по городу, поговорили, побыли вместе. и это самое ценное", – рассказала Гросу в комментарии ТСН.ua.

Алина Гросу с мамой и младшим братом / Фото: пресс-служба Алины Гросу

В этом году певица отказалась от вечеринок и громких празднований с друзьями, считает, что делать это во время войны недопустимо. К тому же звезда считает, что сейчас нужно тратить средства на помощь. В свой день рождения Гросу передала немалую сумму на нужды пострадавших в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

"Громко праздновать личные праздники обязательно будем, но после победы Украины. Сейчас, честно говоря, не до пышных празднований, это не ко времени. Есть на что тратить средства. Прежде всего, на помощь нашим людям, которые в этом нуждаются. На свой день рождения я передала 100 000 гривен в помощь детям, пострадавшим от затопления в Херсонской и Николаевской областях. Мне кажется, это важнее", — рассказала Алина.

Деньги певица передала в надежные руки и уверена, что они смогут принести пользу тем, кто сейчас нуждается в поддержке.

"На этот раз средства передаю в руки человеку, которому доверяю больше всего в своей жизни, он передаст их на помощь пострадавшим детям из Херсона. Этот человек — моя мама", — сообщила Гросу.

Алина Гросу с мамой / Фото: instagram.com/alina_grosu

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