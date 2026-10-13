ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
530
Время на прочтение
2 мин

Алина Гросу рассказала, сколько тратит на одежду и почему запрещает мужу дарить ей дорогие вещи

Певица объяснила, почему не гонится за брендами, на чём не экономит ради сцены и какие дорогие подарки неохотно принимает от мужа.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Алина Гросу с мужем

Алина Гросу с мужем / © instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу раскрыла своё отношение к дорогим брендам, рассказала о расходах на одежду и объяснила, почему даже мужу не разрешает тратить большие суммы на подарки для неё.

Артистка, выступающая на сцене с детства, давно сформировала собственные модные предпочтения. В её гардеробе достаточно как повседневной одежды, так и нарядов для торжественных случаев. В то же время Гросу не гонится за громкими именами дизайнеров. Певица убеждена, что ценность человека не измеряется стоимостью его аксессуаров. А вот на сценических образах она экономить не спешит — и на это у нее есть своя причина.

«Для меня вещи не определяют мою ценность как человека. Поэтому я не считаю, что для стильного образа нужно тратить сотни тысяч», — подчеркнула Алина в интервью TabloID.

Алина Гросу / © пресс-служба Алины Гросу

Алина Гросу / © пресс-служба Алины Гросу

Исполнительница призналась, что у неё нет фиксированного бюджета на обновление гардероба. Иногда в течение целого месяца она не покупает ничего нового, а порой тратит значительно больше из-за подготовки к концертам. Именно сценические наряды составляют самую большую статью её модных расходов, ведь артистка считает необходимым удивлять публику.

«Я уважаю своих слушателей и зрителей: человек приходит на концерт, тратит свои деньги и хочет увидеть что-то особенное. Поэтому для выступления я готова выбирать и дорогие вещи», — пояснила певица.

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Зато в повседневной жизни Алина не видит необходимости покупать сумки очень дорогих брендов только ради престижа. Она не стремится демонстрировать свое благосостояние с помощью одежды и не делает логотипы главным акцентом своих образов. В шкафу артистки есть как брендовые аксессуары, так и обычные водолазки, майки и кофты по 300–400 гривен.

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Отдельно Гросу рассказала о подарках от мужа. Оказалось, что она не особо одобряет покупку дорогих сумок для себя, даже если речь идет о подарке от любимого.

«У меня есть дорогие сумки, которые мне подарили. Я не люблю покупать такие вещи сама. Честно говоря, даже мужу не очень разрешаю делать такие подарки, ведь это всё-таки семейный бюджет, и я не вижу смысла тратить на это большие деньги», — поделилась артистка.

Алина Гросу с мужем / © instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу с мужем / © instagram.com/alina_grosu

Несмотря на это, коллекция сумок певицы уже немаленькая — большинство дорогих аксессуаров она получила именно в подарок. К шопингу Алина относится по-разному: может заказать нужную вещь онлайн или прогуляться по магазинам ради удовольствия. Правда, примерки она не любит, а одежду, которая колет, вообще не переносит.

Напомним, недавно Алина Гросу ответила на обвинения в пластике и объяснила изменения в лице.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie