Алина Гросу рассказала, сколько тратит на одежду и почему запрещает мужу дарить ей дорогие вещи

Алина Гросу с мужем / © instagram.com/alina_grosu

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Украинская певица Алина Гросу раскрыла своё отношение к дорогим брендам, рассказала о расходах на одежду и объяснила, почему даже мужу не разрешает тратить большие суммы на подарки для неё.

Артистка, выступающая на сцене с детства, давно сформировала собственные модные предпочтения. В её гардеробе достаточно как повседневной одежды, так и нарядов для торжественных случаев. В то же время Гросу не гонится за громкими именами дизайнеров. Певица убеждена, что ценность человека не измеряется стоимостью его аксессуаров. А вот на сценических образах она экономить не спешит — и на это у нее есть своя причина.

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«Для меня вещи не определяют мою ценность как человека. Поэтому я не считаю, что для стильного образа нужно тратить сотни тысяч», — подчеркнула Алина в интервью TabloID.

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Алина Гросу / © пресс-служба Алины Гросу

Исполнительница призналась, что у неё нет фиксированного бюджета на обновление гардероба. Иногда в течение целого месяца она не покупает ничего нового, а порой тратит значительно больше из-за подготовки к концертам. Именно сценические наряды составляют самую большую статью её модных расходов, ведь артистка считает необходимым удивлять публику.

«Я уважаю своих слушателей и зрителей: человек приходит на концерт, тратит свои деньги и хочет увидеть что-то особенное. Поэтому для выступления я готова выбирать и дорогие вещи», — пояснила певица.

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Зато в повседневной жизни Алина не видит необходимости покупать сумки очень дорогих брендов только ради престижа. Она не стремится демонстрировать свое благосостояние с помощью одежды и не делает логотипы главным акцентом своих образов. В шкафу артистки есть как брендовые аксессуары, так и обычные водолазки, майки и кофты по 300–400 гривен.

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Отдельно Гросу рассказала о подарках от мужа. Оказалось, что она не особо одобряет покупку дорогих сумок для себя, даже если речь идет о подарке от любимого.

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«У меня есть дорогие сумки, которые мне подарили. Я не люблю покупать такие вещи сама. Честно говоря, даже мужу не очень разрешаю делать такие подарки, ведь это всё-таки семейный бюджет, и я не вижу смысла тратить на это большие деньги», — поделилась артистка.

Алина Гросу с мужем / © instagram.com/alina_grosu

Несмотря на это, коллекция сумок певицы уже немаленькая — большинство дорогих аксессуаров она получила именно в подарок. К шопингу Алина относится по-разному: может заказать нужную вещь онлайн или прогуляться по магазинам ради удовольствия. Правда, примерки она не любит, а одежду, которая колет, вообще не переносит.

Напомним, недавно Алина Гросу ответила на обвинения в пластике и объяснила изменения в лице.

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