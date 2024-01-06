Алина Гросу растрогала фотографией с 83-летней бабушкой и рассказала об их особых отношениях

Украинская певица Алина Гросу порадовала поклонников семейным контентом и рассказала о своей бабушке Марусе.

В своем фотоблоге знаменитость разместила новогодние фотографии со своей бабушкой, которой 83 года. Алина отметила ценные общие моменты вместе с ней. И добавила, что нужно больше времени посвящать родным людям.

"Как ценно, когда наше старшее поколение остается рядом с нами. И хотя очень трудно смотреть, как стареют наши бабушки, у кого-то дедушки, родители… Но благодарю Бога, что они живы. Хочется уделять им как можно больше времени, чтобы они знали, что их любят, что им благодарны, что они нужны", - растрогала артистка.

Алина Гросу с бабушкой Марусей / Фото: instagram.com/alina_grosu

Также Гросу умилила особой историей с бабушкой. По словам звезды, она еще с детства дает ей деньги на праздники из своих сбережений. И это изрядно умиляет Алину. Знаменитость очень счастлива, что ее бабушка до сих пор позволяет почувствовать себя ребёнком. И добавила, что надеется на долгие годы жизни родного человека.

Алина Гросу с бабушкой Марусей / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Моя Бабушка Маруся – мамина мама. Она до сих пор на праздники достает из-за пазухи платок с сохранившимися деньгами и хочет меня поздравить. Пишу и плакать хочется, и смеяться, насколько это внушает мне безмятежное детство, счастливые моменты, родные руки… Дай Бог, чтобы она нам еще прожила долго-долго. Наша душа семьи", - щемяще добавила артистка.

Напомним, недавно Алина Гросу показалась еще с одним близким человеком. Певица опубликовала фото со своим младшим на 22 года братом.

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