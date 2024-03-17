Украинская певица Алина Гросу резко ответила, почему скрывает своего второго мужа.

Исполнительница призналась, что снова вышла замуж, и даже публикует свадебные фото. Правда, лицо мужа знаменитость не спешит показывать. Почти на всех кадрах возлюбленный Гросу позирует со спины. Единственное, что можно сказать, что мужчина значительно выше артистки, у него темные волосы и есть борода, а также он худощавого телосложения.

Алина Гросу вышла замуж

Фанаты Алины Гросу уже не могут выдержать, им не терпится узнать, кто стал вторым мужем их кумира. Поэтому певицу засыпают вопросами, почему же она скрывает лицо возлюбленного. Исполнительница нашла, что ответить. Гросу с юмором отметила, что "муж некрещенный", таким образом намекнув, что боится сглазить их отношения.

"Это как с ребенком, потому что некрещеный", — в шутку ответила Алина.

Алина Гросу с вероятным мужем / Фото: bespalovmedia.com.ua

Но подписчики певицы уже и сами стали гадать, кто же стал ее мужем. Многие фанаты предположили, что исполнительница сошлась со своим бывшим бойфрендом, российским актером Романом Полянским: "Я провела расследование по ногтям – это Полянский", "Полянский 100%: кольцо на мизинце, телосложение, волосы, рост", "я узнала, это Полянский ". Сама же исполнительница предположения фанатов ни подтверждает, ни опровергает.

Алина Гросу и Роман Полянский

Напомним, "подруга" Алины Гросу оказалась более разговорчивой. Она отметила, что певица скрывает мужа, ведь он достаточно известен в Украине.

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