Алина Гросу с измученным видом сообщила, что перенесла серьезную операцию

Украинская исполнительница Алина Гросу рассказала о проблемах со здоровьем.

Знаменитость призналась в своем Instagram, что несколько дней назад она перенесла операцию. Врачи оперировали ее три с половиной часа.

"У меня в жизни какой-то трэш уже очень долгое время был. Недавно, а точнее позавчера, мне делали операцию три с половиной часа", – поделилась певица.

Алина Гросу в больнице / Фото: instagram.com/alina_grosu

Исполнительница не стала рассказывать, что именно с ней произошло и почему врачи были вынуждены делать ей операцию. Впрочем, Алина призналась, что сейчас чувствует себя более-менее хорошо. Певица надеется, что скоро вернется к привычной для себя жизни.

"Я не очень хочу уточнять, что там такое, но скажу… знали бы вы, как я этого всего боюсь. Чувствую себя сейчас более-менее стабильно. Надеюсь, что как можно скорее вернусь к вам и к нормальной жизни", — рассказала Гросу.

Напомним, о том, что у певицы проблемы со здоровьем, стало известно еще в июле. Тогда исполнительница попадала в больницу, где ей ставили капельницы. Алина делилась, что состояние здоровья ухудшилось из-за нервов. А уже в августе Гросу снова оказалась в больнице.

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