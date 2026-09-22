Алина Гросу с мужем-россиянином и сыном окончательно поселилась в Украине и раскрыла причину

Алина Гросу с мужем и сыном / © instagram.com/alina_grosu

Реклама

Украинская певица Алина Гросу вместе с мужем и сыном покинула США и вернулась в Украину. Артистка объяснила, почему решила растить первенца именно на Родине.

Гросу рассказала, что окончательно перебралась в Украину еще до рождения сына Марка-Габриэля. Теперь она хочет, чтобы мальчик рос рядом с большой семьей, которая находится в Украине, и знал украинский. Сейчас малыш окружен заботой родных.

Реклама

«Я вернулась сюда еще до родов. На этом этапе своей жизни считаю, что для меня очень важно, чтобы мой ребенок рос в большой любящей семье. Вся моя семья сейчас в Украине, и я хочу, чтобы рядом с ним были не только родители, но и дедушка, бабушка, тети, дяди, прабабушки — у него их даже две. Мне кажется, для сына так будет психологически безопаснее. И, конечно, он быстрее и лучше выучит язык», — объяснила певица в интервью oboz.ua.

Реклама

Алина Гросу с сыном / © instagram.com/alina_grosu

Еще одной причиной такого решения Гросу назвала украинские традиции и особенности образования. Артистка хочет, чтобы сын имел тесную связь с культурой и семьей.

«Мне во многом нравится наша ментальность, особенно царящая в моей семье. Я хочу, чтобы мой ребенок перенял какие-то наши традиции, чувствовал эту связь с семьей. Мне тоже нравится наше начальное образование. Я смотрю на то, как учится мой брат, сколько как он изучает, какие возможности мы можем ему дать, и, конечно, хочу, чтобы мой малыш сейчас рос именно в Украине», — рассказала Алина.

Личную жизнь певица традиционно не выносит в публичное пространство. Известно, что весной 2024 года Гросу сообщила о втором замужестве, однако на свадебных фото скрыла лицо мужа.

Позже поклонники выяснили, что ее избранником является российский актер Роман Полянский, с которым артистка начала отношения еще до полномасштабной войны. Сама Гросу публично не подтверждала и не опровергала эту информацию.

Реклама

Алина Гросу с мужем Романом Полянским (справа)

Позже стало известно о рождении у пары сына Марка-Габриэля. По словам Гросу, она не скрывает мужа, а просто не стремится регулярно показывать его в соцсетях. В то же время супруги время от времени вместе появляются на светских мероприятиях, где их фотографируют в совместных компаниях.

Напомним, недавно Алина Гросу прокомментировала скандал из-за крестин сына и кумовства с Ириной Билык. Звезда ответила на упреки о храме, где совершилось таинство, и неоднозначном митрополите.

Новости партнеров