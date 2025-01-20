Алина Гросу с мужем-россиянином вернулась в Украину и раскрыла, сколько кило набрала

Украинская певица Алина Гросу вместе с мужем проводит зимний отпуск в Украине.

Исполнительница в своем фотоблоге сообщила, что пока не возвращалась в США, где, к тому же, постепенно локализуют масштабные лесные пожары. Правда, планы на возвращение за границу Алина с возлюбленным все же имеет. Пара даже задумывается о новом американском городе для проживания. Гросу отметила, что вместо Лос-Анджелеса рассматривает Нью-Йорк из-за большинства своих дел там.

"Да, я сейчас здесь (в Украине – прим. ред.). Просто не очень ловко отчитываюсь. Сейчас планируем из Лос-Анджелеса переезжать в Нью-Йорк. Потому что не удобно каждую неделю летать", — поделилась новостями певица.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Звезда поделилась, что дома значительно изменилась ее фигура. В частности, Алина стала весить на пять кг больше. Гросу удивила, что такая же закономерность прослеживается и во время ее жизни в США, правда, в обратную сторону. И это явление она объясняет резким изменением питания:

"На самом деле в Америке обычно – минус семь. В Украине, как прилетаю – плюс пять. Я очень стабильна в своей нестабильности. Поэтому форма относительно разная. Все из-за нашей вкусной кухни. И то, что родственникам трудно отказать", — призналась артистка.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, недавно Алина Гросу с мужем-россиянином показывалась на фоне живописных украинских гор. Супруги отправились в Черновецкую область.

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