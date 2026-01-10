Алина Гросу с округлым животиком рассекретила беременность и показала отца своего ребенка

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Реклама

Дополнено новыми материалами

Украинская певица Алина Гросу рассекретила свою беременность.

Еще с декабря бушуют сплетни, что исполнительница ждет рождения первенца. Радостную новость певица не подтверждала, но и не опровергала. Но наконец-то артистка честно призналась, что действительно в положении.

Алина Гросу сообщила о беременности особенными методами. Исполнительница запремьерила песню "Жити на повну", где показалась с заметно округлым животиком. Певица, кстати, уже и знает пол малыша, ведь успела провести гендер-пати. Однако эту новость Алина Гросу держит в тайне и не торопится рассекречивать, кого ждет.

Реклама

Алина Гросу беременна / © скриншот с видео

В клипе на песню также засветился и загадочный муж артистки. Исполнительница показала их совместный отдых в горах, как они украшали елку и проводили время с четвероногим любимцем. Однако возлюбленного артистка все же продолжает скрывать, ведь в клипе он появляется или со спины, или с закрытым шарфом лицом.

Напомним, в конце февраля 2024 года Алина Гросу вышла замуж. Своего мужа она скрывала, хотя и показывала свадебные фото. Однако бдительные пользователи сразу же заподозрили, что это, вероятно, актер Роман Полянский, отношения с которым она начала еще до полномасштабной войны, но впоследствии объявила о разрыве. Фанаты считают, что пара сошлась. Якобы мужчина, которого показывает Гросу, внешне очень сильно напоминает именно Полянского.

Алина Гросу и Роман Полянский / © instagram.com/alina_grosu

Кроме того, на одном из мероприятий в США, которое состоялось в сентябре 2024 года, певица засветилась в компании актера. Присутствующие, которые делились соответствующими фотографиями, называли Романа Полянского мужем Алины Гросу.