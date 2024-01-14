Алина Гросу серьезно травмировалась во время съемок клипа: "Меня отправили к хирургу"

Украинская певица Алина Гросу рассказала о серьезной травме, которую получила во время съемок клипа.

В своем Instagram артистка призналась, что готовила новую видеоработу. Однако без неприятных инцидентов не обошлось. Когда Алина Гросу сидела на коне, то случилось так, что она сорвала полтора ногтя. Травма оказалась серьезной, что певицу отправили к хирургу. Врач тем временем уколол Алине обезболивающее, обработал рану и убрал остатки ногтя.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"У меня сегодня (14 января – прим. ред.) съемки клипа, но не все так просто. Я только что вернулась от хирурга, потому что во время смены я, сидя на коне, сорвала себе полтора ногтя. Один ноготь немного кровоточил, другой на волоске держался, я не смогла его сама снять. Меня отправили к хирургу, чтобы он обрабатывал все, чтобы оторвал его до конца под лидокаином. У меня впервые такое в жизни", — призналась артистка.

Алина Гросу поделилась, что не понимает, почему так произошло. Также певице обидно, ведь пришлось перенести съемку клипа на другой день.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Я не знаю, возможно, это потому, что праздник сегодня и неправильно было снимать клип. Не понимаю… Жаль, потому что смену пришлось перенести на другой день и придется доснимать", — добавила артистка.

Напомним, недавно Алина Гросу отдыхала в Буковеле, откуда делилась разными фото. В частности, исполнительница также публиковала редкие пикантные снимки, на которых хвасталась пышными формами в купальнике.

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