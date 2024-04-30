Алина Гросу шокировала, как бывший муж-россиянин жил за ее счет и врал об их отношениях

Украинская певица Алина Гросу шокировала, как бывший муж, российский бизнесмен Александр Комков, жил за ее счет и врал после их разрыва.

Исполнительница в Tik Tok рассказала, что первый брак не стал для нее сладкой сказкой. Избранник артистки действительно был из богатой семьи, однако свои стать они потеряли. Когда Алина Гросу вышла замуж за Комкова, то у него не было средств. Мужчина "сел на шею" певицы и жил за ее счет.

Алина Гросу с первым мужем / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Первый муж был обычный, из хорошей семьи, но они все состояние растеряли. Мне достался голый, босой, с надеждой на то, что станет бизнесменом. Сел на шею, жил за мои деньги", — удивила Алина.

После их разрыва Александр Комков начал лгать о певице. Мол, это она его разорила. По его версии, он огромные средства вложил в творчество певицы. Впрочем, как подчеркнула Гросу, этого на самом деле не было.

"В конце журналистам сказал, что большие деньги в меня вложил", – поделилась исполнительница.

Алина Гросу с первым мужем / Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, недавно Алина Гросу впервые рассказала, как встречалась с известным актером, который ее изменял. Хотя мужчина и сделал певице предложение, но это не мешало ему развлекаться с другими женщинами.

Читайте также: