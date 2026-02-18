- Дата публикации
Алина Гросу шокировала, как ее воспитывали в детстве: "Отец кричал, мама била"
Артистка рассказала о методах воспитания ее родителей и держит ли на них обиду.
Украинская певица Алина Гросу шокировала, как ее воспитывали в детстве.
Артистка в Instagram-stories честно призналась, что родители были довольно строги. Поэтому, методы их воспитания были не лучшими. Алина Гросу вспоминает, что папа мог кричать на нее, а мама вообще била. Хотя с годам они пересмотрели свои методы воспитания и к младшему брату знаменитости относятся совсем по-другому. Сама же Алина Гросу честно признается, что такое поведение родителей в ее детстве было неприятным, однако она не держит на них зла.
«Отец ультразвуком кричал, мама лупила. Но я их все равно люблю. Не скажу, что сейчас обижаюсь. Но здесь мало приятного относительно того, как они сейчас братика воспитывают на лайте: ни криков, ни драк», — призналась певица.
Правда, артистка все же не понимает, почему родители прибегали к таким методам воспитания. Певица уверяет, что была послушным ребенком, выполняла все просьбы мамы и папы, не проявляла неуважения и не устраивала истерик.
«А я действительно была ангелом. С первого раза все выполняла, никаких истерик, неуважения не было с моей стороны», — добавила артистка.
