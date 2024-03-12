Алина Гросу снова вышла замуж и впервые показала своего мужа

Украинская певица Алина Гросу подтвердила, что снова вышла замуж, и наконец показала своего мужа.

Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram. Артистка опубликовала кадры, на которых изображена в белом платье. Рядом с ней стоял мужчина в праздничном костюме и обнимал знаменитость. Под снимками Алина Гросу загадочно написала, что "вновь сделала это", и добавила смайлик в виде красного сердечка.

Алина Гросу с вероятным мужем / Фото: instagram.com/alina_grosu

Кстати, певица не спешит рассекречивать, кто же стал ее избранником. На снимках парочка изображена со спины. Впрочем, на кадрах заметно, что муж Гросу – брюнет. Также он значительно выше исполнительницы.

Алина Гросу с вероятным мужем / Фото: instagram.com/alina_grosu

Между тем мнения пользователей разделились. Одни начали активно поздравлять Алину со вторым замужеством. Другие же убеждены, что таким образом знаменитость сообщает о музыкальной новинке и романтичном клипе к ней. Но здесь следует отметить, что звезда в последнее время не комментирует личную жизнь, а об изменениях сообщает в своем творчестве.

Поздравляю! Пусть у вас все будет хорошо! И помни, что мы всегда с тобой и всегда тебя поддержим!

Наверное, сняла новый классный клип о любви!

Поздравляю вас! Будьте счастливы и берегите свою любовь от завистливых глаз!

Я думаю, это съемка какого-то клипа!

Напомним, впервые Алина Гросу намекнула, что во второй раз вышла замуж в конце февраля. Певица не была многословной, а лишь показалась в образе невесты. Впоследствии в медиа объявилась вероятная подруга артистки, которая подтвердила замужество Гросу и даже показала фото со свадьбы. Исполнительница уже отреагировала на слова своей якобы приятельницы.

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