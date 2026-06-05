Алина Гросу спела о разлуке и призналась, чем вдохновлена: "Лишь последний вечер не отнимай"

Алина Гросу

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Украинская певица Алина Гросу презентовала новую авторскую песню "Мій рай" — романтический трек о любви, разлуке и ценности каждого мгновения рядом с близким человеком.

После серии ярких музыкальных премьер артистка порадовала поклонников еще одной новинкой. На этот раз исполнительница сделала ставку на искренние эмоции и личные переживания. В основе композиции — история о чувствах, которые не исчезают даже тогда, когда влюбленных разделяют обстоятельства. Главная героиня будто проживает особый вечер, осознавая, насколько быстротечным бывает счастье. Именно поэтому она стремится удержать драгоценный момент хотя бы еще на мгновение. Легкая танцевальная мелодия только усиливает это настроение.

"Иногда мы живем так, будто впереди еще очень много времени. Откладываем слова, встречи, объятия на потом. Но именно моменты рядом с близким человеком и являются нашим настоящим раем. Именно об этом моя новая песня. О желании остановить хотя бы один вечер, когда сердце говорит: "Не отпускай"", — рассказала Алина.

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Алина Гросу

Новый сингл соединил проникновенный текст и мелодичное звучание, которое легко запоминается после первого прослушивания. Особое место в композиции занимает припев со строками "Зай, знай, ти вкрав мій рай", который имеет все шансы стать узнаваемым среди поклонников артистки. В то же время сама песня напоминает о важности говорить о своих чувствах вовремя.

"Лишь последний вечер не отнимай", — обращается лирическая героиня, пытаясь удержать драгоценный миг рядом с любимым человеком.

По словам певицы, идея композиции родилась из размышлений о том, как часто люди откладывают самые важные слова на потом, не замечая, что настоящее счастье состоит именно из таких простых моментов.

Напомним, недавно Алина Гросу впервые показала лицо новорожденного сына и рассекретила куму.

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