Алина Гросу стала актрисой и снимается в романтической комедии
Алина Гросу воплотит на экране одну из главный ролей. Артистка уже прокомментировала свои съемки в ленте.
Украинская певица Алина Гросу стала актрисой и снимается в романтической комедии.
Исполнительница получила роль в ленте "Голос сердца". Работа над проектом началась еще в конце 2021 года, но была приостановлена из-за полномасштабного вторжения. И вот команда в августе этого года возобновила съемки.
Алина Гросу исполнит на экранах одну из главных ролей. Исполнительница играет Лину Стар - харизматичную артистку и продюсера талант-шоу "Мега голос". Для знаменитости эта история является особенной: "Мне нравится эта героиня своей многогранностью. Она меняется, проходит путь от закрытой, недосягаемой звезды до женщины, которая снова доверяет любви и своим чувствам. Надеюсь, зрители увидят в ней живого человека, даже в ее слабые моменты".
В ленте также снимаются Артур Логай, Алексей Нагрудный, Клавдия Дрозд и Арина Трегуб. Режиссер - Алина Чеботарева.
Сюжет рассказывает о ветеране войны Жеке из провинциального городка, который узнает, что у него есть 8-летняя дочь. Он отправляется в столицу Украины, чтобы стать частью ее жизни, и случайно попадает на кастинг вокального шоу. Там главный герой встретит новые вызовы, шанс на примирение с прошлым и неожиданную любовь.
