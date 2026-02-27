- Дата публикации
Алина Гросу удивила, как в больнице узнала о беременности и как ее мама испортила сюрприз мужу
Известная певица была уверена, что отравилась, но врачи утешили новостью о беременности первенцем.
Украинская певица Алина Гросу поделилась неожиданной историей о том, как узнала о своей беременности. Артистка, которая еще в январе объявила, что ждет первенца, призналась: новость стала для нее полной неожиданностью — настолько, что сперва она искала у себя болезни.
В своем Instagram исполнительница откровенно рассказала, что первые симптомы застали ее врасплох во время съемок в Киеве. Тошнота не отступала, но в то же время аппетит был бешеный. Такой контраст не на шутку ее напугал.
«Кто такие ипохондрики? Это люди, которые если что-то почувствовали — все, конец света. Начинается гугл, врачи, чат GPT и паника среди родных», — пошутила Гросу.
По словам певицы, несколько дней она звонила маме с жалобами на самочувствие. В конце концов та посоветовала не придумывать страшных диагнозов, а просто обратиться к медикам. Артистка послушно прошла целый ряд обследований: от гастроскопии, которая показала гастрит, до консультаций у терапевта и невропатолога. Однако никто из специалистов не предложил самого очевидного — сделать тест на беременность.
«Мне и в голову не приходило, что это может быть ребенок. Я столько раз делала те тесты раньше, что уже просто не хотела снова разочаровываться», — пояснила она.
Окончательную точку поставило УЗИ. Пока врач молча проводила обследование, Алина успела накрутить себя до худших сценариев. Но вместо тревожных новостей услышала совсем другое — ее поздравили с беременностью и заверили, что все развивается хорошо.
Впрочем, и здесь без крайностей не обошлось. Муж певицы ждал ее в коридоре, но первой о новости она решила сообщить маме, но совсем не подумала, что та сразу позвонит зятю.
«Я так хотела увидеть его реакцию. А мама взяла и все рассказала раньше меня», — с улыбкой вспомнила артистка.
Когда Гросу вышла из кабинета и увидела мужа в приподнятом настроении, вместо волнения за ее здоровье, она даже обиделась и ничего не сказала. Домой пара вернулась молча. А уже на следующее утро эмоции вырвались наружу.
«Он проснулся и говорит: „Как ты могла не сказать мне сразу, что я стану папой?“ Я хотела сделать сюрприз, но мама все решила по-своему», — подытожила певица.
