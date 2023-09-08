Алина Гросу удивила кардинально новым цветом волосы в клипе, в котором "состарила" любимого

Украинская певица Алина Гросу выпустила свежую чувственную песню под названием "Звичка".

Вместе с премьерой композиции Гросу представила на суд поклонников и клип к ней. По словам исполнительницы, сюжет в видеоработе основан на реальных событиях. Клип снимали в США, где сейчас Гросу учится. Как призналась артистка, в работе снялись ее друзья:

"Видеоработа сделана на реальных событиях: часть истории из моей жизни, а часть истории моего близкого человека. Снимались мои местные друзья, они все профессиональные актеры, некоторые из них с нашими украинскими корнями. Девушка у нас из Канады. Парень абсолютный американец, взрослая женщина американка с европейскими корнями, а маленький мальчик как раз из Украины", – рассказала артистка.

Клип рассказывает историю расставания с парнем, начинающим жить свою жизнь.

"В клипе нет положительных или отрицательных героев, это вся обычная жизнь. Люди расходятся, кто-то брошенный, кто-то счастливый, кто-то страдает, кто-то радуется. Все мы очень любим жить чужой жизнью, следить, как человек живет, как он находит после нас следующую любовь, женится, появляются дети, стареет. Ты постоянно следишь, когда ты еще не безразличен и тратишь свою жизнь на жизнь другого человека. То есть, не делаешь себя счастливым. Я считаю, что это очень большая ошибка. Надо вычеркивать прошлое, если это не твоя судьба и начинать создавать свое личное будущее, твоя судьба найдет тебя.

Отметим, что для видео Алина даже кардинально изменила цвет волос и с блондинки покрасилась в рыжую.

Напомним, недавно Алина Гросу поделилась редкими фото со своим младшим братиком и поздравила его с 6-летием.

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