Алина Гросу удивила своим обедом в госпитале в Индии: "Ничего с кетчупом"

Украинская певица Алина Гросу показала поклонникам, чем ее кормят во время реабилитации в госпитале в Индии.

Исполнительница придерживается строгой диеты во время лечения, что в принципе является частой практикой в медицинских учреждениях. Однако размеры порции иногда удивляют и саму Алину.

Так, у сторис в Instagram певица показала, что обед оказался очень диетическим. На банановых листьях Алине подали крошечные кусочки какого-то жареного овоща, буквально ложку салата и два вида блюда с соусом.

"Только что мне принесли обед. Не могла с вами не поделиться. Вот моя рука, чтобы вы понимали размер порции. Я бы сказала, что это "ничего с кетчупом". Но это все. Больше еды не будет. Все, что ты можешь с есть только это", — с улыбкой рассказала фанам Гросу.

Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, что на днях Алина Гросу рассказала, что отправилась в один из индийских госпиталей на реабилитацию после операции, перенесенной в октябре 2022 года. А месяц назад месяц назад певица временно переехала в Америку, там артистка усовершенствует свои профессиональные навыки.

Читайте также: