Алина Гросу устроила романтический фотосет с бойфрендом в Буковеле

Артистка уехала отдыхать.
В украинской певицы и актрисы Алины Гросу были насыщены трудовые будни.
Поэтому, чтобы отдохнуть от работы, артистка вместе со своим бойфрендом, российским актером Романом Полянским отправилась в Буковель.
Там влюбленные устраивают себе разнообразные прогулки, любуются красивыми пейзажами и, конечно же, фотографируются.
В частности, Алина уже успела в своем Instagram поделиться серией снимков, на которых позирует перед камерой вместе с Романом.
На фото счастливые влюбленные нежно обнимаются и наслаждаются компанией друг друга.
Кстати, хоть Алина и не была многословной и подписала фото лишь смайликом в виде сердечка, однако ее поклонники отметили, что они с Роман очень красивая пара. Фанаты пожелали влюбленным семейного благополучия и понимания.
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