Алина Гросу устроила романтический фотосет с бойфрендом в Буковеле

Артистка уехала отдыхать.

В украинской певицы и актрисы Алины Гросу были насыщены трудовые будни.

Поэтому, чтобы отдохнуть от работы, артистка вместе со своим бойфрендом, российским актером Романом Полянским отправилась в Буковель.

Там влюбленные устраивают себе разнообразные прогулки, любуются красивыми пейзажами и, конечно же, фотографируются.

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

В частности, Алина уже успела в своем Instagram поделиться серией снимков, на которых позирует перед камерой вместе с Романом.

На фото счастливые влюбленные нежно обнимаются и наслаждаются компанией друг друга.

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

Кстати, хоть Алина и не была многословной и подписала фото лишь смайликом в виде сердечка, однако ее поклонники отметили, что они с Роман очень красивая пара. Фанаты пожелали влюбленным семейного благополучия и понимания.

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