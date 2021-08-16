Алина Гросу в бикини показала, как любимый эротично сделал ей массаж

Артистка также насмешила случайной оговоркой.

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно в купальнике похвасталась стройной талией, порадовала фанов романтическим контентом с любимым.

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Так, на странице в Instagram звезда разместила фото и видео, на которых предстоит вместе с бойфрендом, российским актером Романом Полянским. Как поделилась Алина, они с Романом дали интервью для программы "ЖВЛ".

Влюбленные пообщались с журналистами в непринужденной обстановке. Гросу была в бикини, пестрой юбке и с распущенными волосами. Ее избранник — в зеленой рубашке и черных шортах.

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По словам Алины, когда в конце программы ее попросили пожелать что-то зрителям, она от усталости оговорилась. Но получилось забавно.

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"Снимаем кое-что для "ЖВЛ". Сегодня мы с 5 утра на ногах и уже было 115 интервью… В общем, на последнем, когда у меня попросили что-то пожелать, я своим порядком подуставшим языком закончила "І нехай усі ваші мрії збухаються". Кто-то слишком мало отдыхает и спит… было и смешно, и стыдно. Но теперь это мое коронное пожелание: "Пускай и все ваши мечты сбухаются", — рассказала Гросу.

Напомним, не так давно Алина Гросу показала фанатам, как с любимым, родителями и братом исследовала одесские катакомбы. Звезда показала кадры с экскурсии.

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