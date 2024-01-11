Алина Гросу в бикини с пикантным декольте посветила пышными формами и мастерски ответила хейтерам

Артистка снялась в горячей фотосессии.
Украинская певица Алина Гросу впервые за длительное время порадовала контентом, где она позировала перед камерой в бикини.
Пикантными фотографиями знаменитость поделилась в своем Instagram. На фото исполнительница позировала в бикини со смелыми вырезами в зоне декольте. Артистка похвасталась своими пышными формами и стройной фигурой.
"Слишком редкие фотографии для моей страницы. Но пусть побудут здесь, потому что я бываю разной", — подписала кадры певица.
Кстати, Алина Гросу заранее предусмотрела, что в комментариях найдется немало хейтеров, которые попытаются пристыдить ее за откровенные фото. Артистка мастерски потроллила их.
"И, конечно, я жду неоднозначных комментариев в стиле: "Нечем больше удивлять", — пошутила артистка.
Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк снялась в довольно смелой фотосессии. Знаменитость эротично задрала ногу и продемонстрировала свою растяжку.
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